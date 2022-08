Oscar - Reprodução

01/08/2022

Rio - Uma foto do meia Oscar com a camisa do Flamengo viralizou nas redes sociais e deixou os torcedores do clube carioca empolgados. O Rubro-Negro já tem um acerto verbal com o apoiador, mas ainda aguarda os últimos detalhes para anunciar a contratação do ex-jogador do Chelsea.

O Shanghai Port, da China, topou liberar Oscar até o fim da temporada, por empréstimo ao Flamengo. No entanto, os agentes do meia ainda não comemoraram porque sabem como os chineses são difíceis e podem mudar a qualquer momento. Agora, vão colocar no papel para que a operação avance.

Revelado pelo São Paulo e com passagens pelo Internacional, Oscar viveu um bom momento no futebol europeu defendendo o Chelsea. Ele foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.