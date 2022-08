Oscar no Flamengo - reprodução do instagram

Oscar no Flamengoreprodução do instagram

Publicado 03/08/2022 11:40 | Atualizado 03/08/2022 11:41

Rio - O meia Oscar, que negocia com o Flamengo, escreveu uma carta aberta ao Shangai Port, seu clube na China. Nela, o brasileiro afirma que precisará passar por um tempo no Brasil, mas que não vai rescindir o contrato com a equipe chinesa. O apoiador ainda afirmou que irá manter o seu condicionamento físico em um clube brasileiro.

"Durante este período no Brasil, farei de tudo para manter minhas condições físicas e mentais competitivas, treinando em casa e com um time de futebol do Brasil. Sem dúvidas, ainda faço e sempre farei parte do Shanghai Port FC. Meu coração é com você e apoiar a equipe em todos os aspectos que puder", diz um trecho da carta divulgada por Oscar.

Revelado pelo São Paulo e com passagem pelo Internacional, Oscar está perto de ser anunciado como reforço do Flamengo. A liberação do clube chinês, no momento, é até o fim do ano, mas o Rubro-Negro deseja que o brasileiro assine contrato com o Rubro-Negro até o meio do ano que vem.