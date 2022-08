Dorival Júnior - Marcelo Cortes / Flamengo

Dorival JúniorMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/08/2022 09:00 | Atualizado 03/08/2022 09:03

Rio - O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 0 em São Paulo e encaminhou a classificação para as semifinais da Libertadores. Ao fim do jogo, o técnico Dorival Júnior elogiou a forma com a equipe carioca se comportou em campo contra o Alvinegro.

"Eu acho que temos que ter consciência de que fizemos uma grande partida. Partida importante, madura. Dentro do que treinamos, a equipe respondeu. Você valoriza a posse de bola, sem perder a agressividade. Quando os três jogadores de frente estão agressivos no combate, a equipe sofre muito menos na defesa. É comprometimento de todo mundo que entra e cumpre a função de quem estava. A equipe encontrou uma forma de jogar e está confortável", afirmou.

Apesar da vantagem, Dorival pregou respeito ao Corinthians. Na próxima semana, o Flamengo jogará no Maracanã e pode perder até por um gol de diferença que irá avançar de fase na competição.

"Temos alguns dos melhores meias do futebol brasileiro e esses jogadores precisam estar com bola. Tivemos uma atuação madura, mas apenas uma. Foi apenas uma atuação, ainda tem noventa minutos e precisamos ter cuidado no jogo de volta", disse.