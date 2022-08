Torcida do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Torcida do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 02/08/2022 19:43

Rio - Restando algumas horas para o duelo entre Flamengo e Corinthians, pela Copa Libertadores da América, um clima de tensão se espalhou aos redores da Neo Química Arena. Um van com torcedores do Rubro-Negro foi apedrejada próximo ao estádio. Cerca de 15 torcedores estavam no veículo, e apenas se assustaram com o ocorrido. A informação é da ESPN Brasil.

Segundo um torcedor que estava dentro da van, as pedras foram lançadas por integrantes da torcida organizada Gaviões de Fiel, que, após tacarem as pedras, ameaçaram os torcedores do Rubro-Negro.

"A van estava vindo para entrar na primeira barreira, o segurança gritou que a van era de flamenguistas. Os torcedores da Gaviões que estavam perto começaram a tacar pedra e gritavam que 'na volta tem mais'", contou um dos torcedores que estava na Van apedrejada, ao ESPN.

Ainda segundo o portal, a van veio de Seropédica, município no estado do Rio de Janeiro, e sofreu alguns danos nas janelas.

Flamengo e Corinthians se enfrentarão nesta terça-feira (02), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. A volta será disputada no dia nove, no Maracanã.