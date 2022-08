3º) Petkovic – 57 gols - Herói do Carioca 2001 e peça fundamental no Hexa de 2009, o meia sérvio atuou 196 jogos com a camisa do Flamengo. Ele teve duas passagens pelo clube: uma entre 2000 e 2002 e outra de 2009 a 2011 - Foto: Marcelo Regua/Agência O Dia

3º) Petkovic – 57 gols - Herói do Carioca 2001 e peça fundamental no Hexa de 2009, o meia sérvio atuou 196 jogos com a camisa do Flamengo. Ele teve duas passagens pelo clube: uma entre 2000 e 2002 e outra de 2009 a 2011Foto: Marcelo Regua/Agência O Dia

Publicado 02/08/2022 13:24

Rio - O ex-atacante Edílson Capetinha revelou que carrega uma mágoa da torcida do Flamengo por conta do Campeonato Carioca de 2001. Em entrevista ao "SBT", o ex-atacante, que marcou dois gols na vitória de 3 a 1 sobre o Vasco na final, lamentou que os rubro-negros lembrem apenas de Petkovic, que foi quem marcou o gol decisivo do título.

"O cara faz dois gols no jogo e sofre a falta para o homem bater. Bater um pênalti em final de campeonato não é fácil. Às vezes eu fico com um pouco de mágoa com a torcida do Flamengo, porque só lembram do Pet", disse Edílson.

"O último gol é o que as pessoas lembram. Assumi a responsabilidade, depois eu fiz o segundo gol, com passe dele. Quem sofre a falta e faz dois gols, merece ser o dono do jogo", completou.