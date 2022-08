Gabigol e Gil no duelo entre Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 01/08/2022 19:37

Rio - As diretorias de Corinthians e Flamengo chegaram a um acordo, nesta segunda-feira (01), e ambos os clubes permitirão um maior número de torcedores visitantes em seus jogos como mandantes nas quartas de final da Copa Libertadores da América. A informação foi publicada primeiramente pelo portal "Meu Timão".

Tanto no duelo de ida, na Neo Química Arena, quanto no duelo de volta, no Maracanã, 4 mil ingressos serão disponibilizados para os torcedores visitantes. Vale lembrar que a Conmebol não obriga este valor, e exige apenas duas mil entradas para os visitantes.

Para o confronto de ida, a diretoria do Corinthians já divulgou os valores dos bilhetes. A torcida do Flamengo interessada em ir ao duelo na Neo Química Arena, gastará R$ 70 (meia-entrada) ou R$ 140 (inteira) para assistir o duelo. O Flamengo ainda não divulgou os valores dos ingressos para a torcida do Corinthians no jogo de volta.

As equipes se enfrentarão nesta terça-feira (02), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América.