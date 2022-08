Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 01/08/2022 16:58

Rio - Já na segunda metade da temporada, e ainda sem o seu terceiro uniforme, o Flamengo e a Adidas já definiram a data de lançamento da camisa 3. O novo modelo será lançado oficialmente pelo Rubro-Negro no dia 12 de agosto, nas redes sociais. A informação é da jornalista Paula Mattos, do "Coluna do Fla".

Vale destacar que, originalmente, o modelo seria o primeiro uniforme do clube. No entanto, as listras onduladas não seguiam o padrão imposto pelo estatuto do Flamengo, e, por isto, o modelo não pode ser utilizado como principal. Porém, por ter agradado o conselho, a camisa passou por uma nova votação, e foi aprovada para ser o terceiro uniforme do Rubro-Negro.

No entanto, mesmo com o lançamento próximo, o clube ainda não definiu uma data para utilizar o uniforme em uma partida. Vale lembrar que, na Copa Libertadores, apenas dois modelos podem ser definidos para jogadores de linha. Portanto, o novo terceiro uniforme do Flamengo não será utilizado nos jogos do clube na competição Sul-Americana.