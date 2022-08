Oscar é alvo do Flamengo - AFP

Publicado 01/08/2022 13:57 | Atualizado 01/08/2022 13:59

Rio - Apesar de Oscar já ter se acertado com o Flamengo, o desfecho positivo não é tão simples quanto parece, já que o meia depende da liberação do Shanghai Port-CHN. Em contato com o jornalista Mauro Cezar Pereira, o empresário Giuliano Bertolucci freou o otimismo em relação ao negócio e revelou que os chineses têm feito jogo duro.

“Não está fechado (Oscar no Rubro-Negro), não tem liberação. Se for possível ele vai para o Flamengo, mas tá difícil. Eles têm medo de lesão. Oscar abriu mão da grana, salário é o de menos. Não estou otimista”, disse Bertolucci.

Na manhã desta segunda-feira, torcedores do Flamengo ficaram empolgados após uma imagem de Oscar com a camisa do Flamengo viralizar. Fontes próximas ao jogador confirmaram a veracidade da imagem.