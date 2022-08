Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Jorge JesusDivulgação / Fenerbahçe

Publicado 01/08/2022 13:21

Pedro Marcelo Cortes/Flamengo

Rio - Após contratar Willian Arão e Gustavo Henrique, o Fenerbahçe segue de olho em jogadores do Flamengo. De acordo com o jornalista turco Hakan Kurt, o time de Jorge Jesus está de olho na contratação do atacante Pedro, um dos principais nomes do Rubro-Negro na temporada.