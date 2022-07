Guilhermo Varela - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 31/07/2022 12:08

Rio - Anunciado como reforço do Flamengo na noite do último sábado, o lateral-direito Guilhermo Varela já se colocou à disposição de Dorival Júnior para a próxima semana. O jogador, de 29 anos, vinha fazendo parte do grupo do Dínamo de Moscou, na Rússia.

"Estou muito contente. É minha primeira vez aqui no Rio de Janeiro, minha primeira vez no Maracanã. Estou aproveitando e desfrutando do triunfo da equipe. Estou numa expectativa muito grande. E que o quanto antes me somar à equipe, conhecer todos. Estou 100% fisicamente. Já terminei 90% das provas físicas que tinha que fazer, mas amanhã termino. E essa semana já estou pronto", afirmou o jogador.

Nascido no Uruguai, Varela foi o quarto reforço anunciado pelo Flamengo para o segundo semestre. Antes dele, o Rubro-Negro já havia fechado com Everton Cebolinha, Arturo Vidal e Erick Pulgar. O lateral acionou a Fifa e conseguiu liberação para assinar até maio do ano que vem com o clube carioca.