Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/07/2022 16:21

Rio - O Flamengo fez algumas mudanças no elenco recentemente. Jogadores como Isla, Willian Arão, Andreas Pereira e Gustavo Henrique deixaram o clube para a chegada de Everton Cebolinha, Arturo Vidal, Erick Pulgar e Guilhermo Varela. No entanto, de acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube carioca terá que efetuar vendas o mais breve possível.

Tudo isso acontece porque de acordo com com o relatório da demonstração financeira do segundo semestre desde ano, o Flamengo tem uma diferença negativa no balanço de compras e vendas é negativo em R$ 62,2 milhões. Esse valor é superior em cerca de R$ 30 milhões em relação ao primeiro trimestre.

E a diferença ainda deverá aumentar porque o Flamengo investiu nas chegadas de Erick Pulgar, Vidal e, principalmente, Everton Cebolinha (foi anunciado dia 20 de junho, mas só apareceu no BID após o fechamento do segundo trimestre). O relatório aponta que será necessário vender jogadores do elenco.

Recentemente, o Flamengo vendeu Arão ao Fenerbahçe por 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões). Gustavo Henrique foi emprestado ao clube turco por 1,4 milhão de euros (R$ 7,4 milhões). Se o zagueiro alcançar a meta de jogos, os turcos terão que pagar mais 1,4 milhão de euros e ficar com o jogador em definitivo. O Rubro-Negro ainda deverá perder Vitinho, mas com contrato até o fim do ano, o atacante não irá render grandes valores ao clube, isso se não decidir sair de graça.