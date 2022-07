Vitinho - Gilvan de Souza / Flamengo

VitinhoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/07/2022 19:30 | Atualizado 30/07/2022 19:31

Rio - Com contrato perto do fim, Vitinho pode estar se despedindo do Flamengo. De acordo com informações do site grego "Gazzeta", o atacante, de 28 anos, chegou a um acordo com o Panathinaikos. O acordo teria sido selado em uma reunião na última sexta-feira envolvendo o Flamengo e o clube da Grécia.

O interesse do Panathinaikos no jogador já havia sido admitido pelo vice do futebol do Flamengo, Marcos Braz. No entanto, o Rubro-Negro não teria topado liberar Vitinho porque a proposta do clube grego não envolvia compensação financeira, somente a economia com os salários do atacante que tem contrato até o final de 2022.

Vitinho foi contratado pelo Flamengo em 2017 por cerca de R$ 54 milhões. Apesar do grande investimento feito pelo clube, o atacante jamais se firmou como titular. Ele alternou bons e maus momentos, fazendo parte de grupos vitorioso que conquistaram a Libertadores e dois Brasileiros.

Seu melhor ano pelo Flamengo foi em 2021. Ele entrou em campo em 63 partidas, fez 14 gols e deu 15 assistências. Na temporada atual, Vitinho começou sendo elogiado por Paulo Souza, mas acabou perdendo espaço depois de se lesionar na final do Carioca.