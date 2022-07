Gabigol em jogo contra o Athletico-PR - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/07/2022 18:00 | Atualizado 29/07/2022 18:01

Rio - Após o empate sem gols no Maracanã, o Athletico-PR entrou com uma denuncia contra o meia Arrascaeta e Gabigol, ambos do Flamengo. O Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico rubro-negro, debochou da ação do clube paranaense.

"Isso é uma piada do At. Paranaense? Estou rindo aqui", publicou o dirigente nas redes sociais. A ação do Furacão foi feita, porque o clube de Curitiba acredita que Gabigol e Arrascaeta deveriam ter sido expulsos pelo árbitro Luis Flávio de Oliveira no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Gabigol chutou Fernandinho durante uma disputa de bola. No entanto, o atacante do Flamengo recebeu apenas o amarelo. Já Arrascaeta deu uma entrada dura por trás de Erick e também recebeu o amarelo. Em nenhum dos lances houve manifestação do VAR.