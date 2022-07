Walace - Divulgação / Udinese

WalaceDivulgação / Udinese

Publicado 29/07/2022 11:00

Rio - Perto de oficializar Guilhermo Varela e Erick Pulgar como reforços, o Flamengo desistiu da contratação do volante Walace, da Udinese. O clube italiano fez jogo duro em relação ao valor exigido pela transferência do brasileiro e com isso, o Rubro-Negro encerrou as negociações para contratá-lo.

A transferência seria em em definitivo. O Flamengo sinalizou com a possibilidade de pagar cerca de 6 milhões de euros (R$ 33 milhões na cotação atual), mas a Udinese desejava pelo menos 10 milhões de euros (R$ 55 milhões).

Inicialmente, a negociação era por 100% dos direitos, depois o Flamengo tentou comprar 80%, posteriormente propôs um empréstimo, com opção de compra e até acenou com a possibilidade de envolver um jogador na negociação. No entanto, a Udinese foi firme e não flexibilizou, pois considera o volante um jogador essencial para o clube.

A posição de volante é considerada uma das mais carentes do elenco do Flamengo. O Rubro-Negro fechou a contratação de Arturo Vidal e de Erick Pulgar para o setor. Além de Walace, o clube carioca também tentou sem sucesso fechar com Wendel, jogador do Zenit, da Rússia.