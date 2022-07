Erick Pulgar assinará contrato com o Flamengo válido até 2025 - Divulgação

Publicado 28/07/2022 21:59 | Atualizado 28/07/2022 22:04

O chileno Erick Pulgar já está no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato com o Flamengo válido até 2025. O volante, que desembarcou no saguão do aeroporto internacional por volta das 21h30 desta quinta-feira, não falou com jornalistas presentes no local e optou por não dar entrevistas, o que tem sido comum com os reforços do Fla.

O anúncio oficial do Flamengo, como de praxe, só acontece após a assinatura e quando não há mais chance de a operação subir no telhado. O Fla pagará à Fiorentina 2,8 milhões de euros, cerca de 14 milhões de reais, em seis parcelas durante dois anos.

O lateral-direito Varela também já está no Rio de Janeiro para fechar com o Flamengo. O contrato do uruguaio será de empréstimo até o meio de 2023.