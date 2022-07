Torcida do Flamengo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 28/07/2022 17:33

Rio - O Flamengo deve ter caso cheia novamente para o duelo contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão, neste sábado, às 20h30, no Maracanã. Até o início da tarde desta quinta-feira, 42.894 ingressos haviam sido comercializados.

A partida marcará a abertura do returno do Brasileirão. Atualmente, o Flamengo está na sexta posição, com 30 pontos, a nove do Palmeiras. O time carioca vem de três vitórias seguidas na competição.

Além da partida contra o Atlético-GO, a torcida do Flamengo também já está garantindo os ingressos para o jogo de volta da Libertadores contra o Corinthians, no dia 9, também no Maracanã. 38.542 bilhetes foram vendidos até o momento.