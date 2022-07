Guillermo Varela - Divulgação / AUF

Publicado 28/07/2022 13:04 | Atualizado 28/07/2022 13:17

Rio - A iminente contratação do lateral Guillermo Varela pode ter consequências ao Flamengo. De acordo com o jornalista Fábio Aleixo, o Dínamo de Moscou-RUS enviou uma carta de advertência ao clube carioca onde afirma que, se a transação for concluída, irá recorrer às autoridades competentes para solucionar o imbróglio.

O time russo classifica a postura do Flamengo como inaceitável e acredita que a estabilidade contratual foi violada, já que o Rubro-Negro teria convencido Varela a acionar o mecanismo da Fifa, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, para suspender seu contrato por 12 meses.

Apesar de o Dínamo fazer jogo duro, a contratação de Varela pelo Flamengo é questão de tempo. O jogador desembarcou no Rio na última quarta-feira e assinará com o Rubro-Negro até o fim de 2023.