Gabi teve pelo menos seis chances claras de gol, mas desperdiçouAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 28/07/2022 19:00

Rio - O Athletico-PR enviou a STJD, na tarde desta quinta-feira, uma Notícia de Infração contra Gabigol, Arrascaeta e o Flamengo por conduta violenta no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na última quarta, no Maracanã. O time paranaense discorda da não expulsão da dupla.

No documento, o Athletico pede punição à dupla e ao próprio Flamengo. Os paranaenses reclamam de uma agressão de Gabigol em Fernandinho e de uma entrada dura de Arrascaeta em Erick. A Procuradoria da Justiça Desportiva analisará o caso.

Dentro de campo, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira puniu os jogadores do Flamengo apenas com cartão amarelo. O Flamengo também reclama de um pênalti não marcado de Fernandinho em Léo Pereira.