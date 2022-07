Ex-BBB Arthur Picoli - Paula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 28/07/2022 16:34 | Atualizado 28/07/2022 16:37

Rio - Em jogo marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem, Flamengo e Athletico-PR empataram em zero a zero, na última quarta-feira (27). Após a partida, a reportagem do Jornal O Dia conversou com Arthur Picoli, participante da 21ª edição do Big Brother Brasil, que, mesmo sem a vitória, rasgou elogios ao desempenho do Flamengo no confronto.

Conversei com o ex-BBB Arthur Picoli, que elogiou o desempenho do #Flamengo contra o Athletico-PR pic.twitter.com/xJ8GaQTBlD — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) July 28, 2022 "Eu fiquei feliz com o desempenho. Meses atrás a gente teria sofrido para empatar com os caras, e a gente amassou eles. Então, isso dá uma expectativa e uma esperança para a gente ganhar lá (na Arena da Baixada). É só fazer o feijão com arroz, o básico que foi feito, que vai dar nós", garantiu o flamenguista. "Eu fiquei feliz com o desempenho. Meses atrás a gente teria sofrido para empatar com os caras, e a gente amassou eles. Então, isso dá uma expectativa e uma esperança para a gente ganhar lá (na Arena da Baixada). É só fazer o feijão com arroz, o básico que foi feito, que vai dar nós", garantiu o flamenguista.

Arthur Picoli é presença constante nos jogos do Flamengo no Maracanã desde antes de entrar no reality show da Globo. O influenciador digital, inclusive, chegou a jogar na equipe profissional de Fut7 do Rubro-Negro, logo após sua saída do Big Brother Brasil.

Flamengo e Athletico-PR voltam a se enfrentar pelas quartas de final da Copa do Brasil no dia 17 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão, sob supervisão de Pedro Logato.