Dorival - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 28/07/2022 09:00 | Atualizado 28/07/2022 09:01

Rio - O Flamengo pressionou bastante, mas não conseguiu construir uma vantagem contra o Athletico-PR, no Maracanã, no confronto de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior lamentou as oportunidades perdidas pela sua equipe.

"Nos preparamos para toda e qualquer situação. Foi uma opção (jogo defensivo do adversário), nós respeitamos isso. Procuramos jogar, colocar a bola no chão e fazer o nosso jogo. Tivemos um número considerável de posse e de chances reais de gol. Infelizmente, só não conseguimos o gol. Está tudo em aberto. São duas equipes que têm merecimento para estar onde estão", afirmou.

A arbitragem comandada por Luiz Flávio de Oliveira gerou muita polêmica e irritou os jogadores de Flamengo e Athletico-PR. No fim do jogo, David Luiz foi expulso por reclamar de uma marcação do árbitro. Dorival Júnior admitiu que seus jogadores passaram do ponto na postura com a arbitragem.

"Houve um descontrole. Alguma coisa aconteceu. Não vou analisar novamente arbitragem. Não é do meu feitio lamentar arbitragem. Ele tem as características dele, eu respeito. Mas o Flamengo fez por merecer uma sorte melhor, independente da arbitragem", disse.