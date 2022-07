Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/07/2022 17:53

Rio - O Flamengo pode, em breve, lucrar com a venda de um ex-jogador do clube. O meio-campista Pepê Vilardi, que atualmente defende o Cuiabá, está na mira do Ludogorets, da Bulgária. O Rubro-Negro possui 20% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos. A informação é do portal "GOAL".

Pepê Vilardi Divulgação/Cuiabá

Com a possibilidade da venda, a diretoria do Rubro-Negro segue monitorando, de longe, a situação de Pepê. O Cuiabá vem sendo contra a venda do meio-campista, que, nas últimas temporadas, vem sendo um dos principais destaques da equipe.

Cria da base do Flamengo, Pepê também chegou a defender o Portimonense, de Portugal, antes de acertar sua ida ao clube do Centro-Oeste do Brasil. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em 24 oportunidades, não marcou gols nem deu assistências. O meia fez parte do elenco do Flamengo campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2019.