Diego Alves - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Diego Alves Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 28/07/2022 14:35

Rio - Diego Alves pode deixar o Flamengo em breve. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o São Paulo, que já havia sondado a situação do goleiro no primeiro semestre, voltou a demonstrar interesse no camisa 1.

Por conta da lesão de Jandrei, o São Paulo pretende ir ao mercado em busca de um novo goleiro e Diego é um nome que agrada tanto à diretoria quanto o técnico Rogério Ceni, que trabalhou com o atleta no Flamengo. O clube paulista, inclusive, tem pressa para fechar o negócio até sábado e conseguir inscrever jogador na Copa Sul-Americana.

No Flamengo desde 2017, Diego Alves coleciona 214 jogos pelo Flamengo. Com a camisa rubro-negra, o arqueiro conquistou nove títulos, entre eles a Libertadores de 2019 e os Brasileiros de 2019 e 2020.