Rio - O duelo entre Flamengo e Athletico-PR, na útima quarta-feira (27), teve diversos lances polêmicos, e acabou com reclamações de ambas as equipes com o árbitro Luís Flávio de Oliveira. Ainda no Maracanã, logo após o tradicional jantar depois das partidas, alguns jogadores e dirigentes do Rubro-Negro carioca demonstraram insatisfação com a arbitragem do confronto.

O Diretor Executivo de Futebol, Bruno Spindel, foi um dos primeiros a deixar o jantar. Ao ser questionado sobre a arbitragem, o dirigente foi direto, e fez fortes críticas. "Ele faz isso todo jogo. Escalou ele, já sabe que vai ser isso", comentou.

Em seguida, foi a vez de João Gomes comentar sobre o assunto. O camisa 35 foi perguntado a respeito de um possível pênalti em Léo Pereira, e disse não ter visto o lance de perto, pois já havia sido substituido, mas que, pelas imagens, entendeu que a penalidade deveria ter sido marcada.

Na sequência, Léo Pereira também deixou o jantar, e explicou sobre o lance polêmico em que esteve envolvido. O zagueiro afirmou que foi agarrado, e que sua camisa foi levantada, tendo intensidade para a marcação do pênalti. Um torcedor que estava no local chegou a comparar o lance com um pênalti sofrido pelo ex-zagueiro Fábio Luciano, em 2008, quando defendia o Rubro-Negro. Léo Pereira concordou e disse que foi bastante parecido.

Por último, foi a vez do técnico Dorival Júnior falar sobre a polêmica. O treinador, bastante irritado, também concordou que o penalti em Léo Pereira devia ter sido marcado. "Se isto não foi pênalti, eu não sei o que é", garantiu o treinador.

Com o resultado do jogo de ida, o duelo entre Flamengo e Athletico-PR ficou aberto. As equipes voltam a se enfrentar no dia 17 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão, sob supervisão de Pedro Logato.