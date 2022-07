Dorival Júnior - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 27/07/2022 20:41

Rio - O Flamengo está definido para enfrentar o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com arquibancada lotada, a partida tem ar de decisão, e pode contar com a estreia de Arturo Vidal e Everton Cebolinha no Maracanã.

Escalação do Flamengo Foto: Divulgação/Flamengo

Escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

O zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Bruno Henrique, são os desfalques do Flamengo para esta partida, e tratam suas respectivas lesões. O goleiro Diego Alves segue em recondicionamento físico após sentir dores no púbis.