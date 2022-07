David Luiz - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/07/2022 15:40

Rio - O elenco do Flamengo vem passando por uma grande reformulação. Diego Alves, Diego Ribas, Vitinho e Rodinei não irá seguir na próxima temporada. No entanto, na opinião do jornalista Renato Maurício Prado, a permanência do zagueiro David Luiz e o meia Everton Ribeiro não é considerada certa.

Contratado no meio do ano passado, o defensor tem vínculo até o fim do ano. Ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Flamengo de graça. Já Everton Ribeiro chegou ao Rubro-Negro em 2017, construiu uma grande história no clube e tem contrato até o fim do ano que vem.

"Agora não é hora de discutir renovação de contrato, deixa pra novembro. ‘Ah mas podem assinar antes’. Podem, vai assinar? Quem vai pagar o salário do David Luiz aqui? Eu tenho sérias dúvidas se vale a pena manter ele. Até melhorou nos últimos jogos, fez um partidaço contra o Atlético-MG e botou o Hulk no bolso. No entanto, não vinha jogando isso tudo e acumulava lesões. O Everton Ribeiro achava que tinha que sair, aí o Dorival descobre uma posição nova para ele, uma posição que ele rende. Não dá pra resolver isso agora, não faz o menor sentido", disse.

Para a posição de zagueiro, o Flamengo perdeu recentemente Gustavo Henrique que acertou com o Fenerbahçe. No entanto, o Rubro-Negro conta com muitos nomes para a função. Já para meia, o Rubro-Negro irá perder Diego Ribas no ano que vem e tem o nome de Oscar como possível reforço.