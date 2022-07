Brian Rodriguez - Divulgação

Rio - Após fechar com o uruguaio Guilhermo Varela, do Dínamo de Moscou, o Flamengo vai em busca de mais um reforço que atua com Arrascaeta na seleção do seu país. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube carioca abriu negociações pelo atacante Brian Rodriguez, do Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

O plano do Rubro-Negro é ter o jogador por empréstimo até o final do ano com obrigação de compra por 8 milhões de dólares (R$ 43 milhões) parcelados caso o atacante participe de um percentual de jogos estipulado em contrato. No entanto, na última semana, a proposta do clube carioca foi rechaçada pelos americanos, que desejam venda imediata.

O formato de contratação proposto pelo Flamengo, que é o mesmo do acerto com o Spartak Moscou, da Rússia, por Ayrton Lucas, não é o previsto pelo Los Angeles FC em relação a Brian, principalmente após a passagem discreta pelo Almería, da Espanha, na temporada de 2020/21. Na época, o Rubro-Negro já havia manifestado interesse pelo jogador.

Brian Rodriguez, por sua vez, já afirmou para pessoas próximas que deseja se transferir para o Brasil e vê o Flamengo como uma boa opção. E, mesmo diante da negativa inicial do LAFC, o clube carioca não desistiu do negócio, mas possui outras alternativas de atacante para contratar para o restante da temporada.

Revelado pelo Peñarol, Brian enfrentou o Flamengo na Libertadores de 2019. Após boas atuações pelo clube americano, o jogador atuou também por um ano pelo Almería. Em 2022, o uruguaio entrou em campo 11 vezes pelo LAFC e marcou dois gols. Pela seleção uruguaia, ele jogou 17 partidas e fez três gols.