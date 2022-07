Oscar é alvo do Flamengo - AFP

Oscar é alvo do FlamengoAFP

Publicado 26/07/2022 15:50

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, preferiu não comentar uma possível negociação do clube com Oscar. Nesta terça-feira, em evento da CBF, ao ser questionado sobre um possível acerto com o meia, o mandatário foi irônico em sua resposta.

"De quem você está falando? Que jogador é esse?", respondeu Landim à jornalista que o questionou.

O Flamengo já tem um acordo com Oscar para que o meia defenda o clube por empréstimo até o fim deste ano. No entanto, ainda é necessário a liberação do Shangai Port-CHN, clube com o qual ele tem contrato até o fim de 2024. Nos próximos dias, Marcos Braz deve voltar suas forças para conseguir convencer os chineses.