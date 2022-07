Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 25/07/2022 19:43

Arthur em campo pela Juventus Reprodução/Instagram ArthurMelo Rio - Mesmo com as contratações de Arturo Vidal e Everton Cebolinha, o Flamengo segue ativo no mercado da bola em busca de oportunidades para reforçar o seu elenco. Desta vez, a diretoria do clube entrou em contato com a Juventus para negociar uma possível transferência do volante Arthur Melo. No entanto, o Rubro-Negro se assustou com os altos valores salariais do jogador. A informação é do portal "Torcedores.com".

Em seu contrato com a Juventus, Arthur recebe cerca de 416.6 mil euros (aproximadamente R$ 2.3 milhões) por mês, algo fora da realidade do futebol brasileiro. No Flamengo, o maior salario é o de Gabigol, que recebe em torno de R$ 1.6 milhão mensalmente.

Além do salario, o Flamengo teria que desembolsar uma quantia para adquirir o atleta. Isto porque, mesmo com o jogador não tendo espaço na equipe de Massimiliano Alegri, a Juventus não abre mão de uma compensação financeira para liberá-lo. O brasileiro possui contrato com o clube até o final da temporada europeia de 2025.

Cria da base do Grêmio, Arthur se transferiu para o Barcelona em 2018, onde ficou até 2020, quando se transferiu para a Juventus, em troca incluindo o volante Miralem Pjanic. Na última temporada, o brasileiro disputou 31 jogos, não marcou gols e deu apenas uma assistência. O jogador obteve uma média de apenas 49 minutos em campo por partida disputada.