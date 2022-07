Raphael Claus após analisar o lance do gol do Avaí no VAR - Reprodução

Publicado 25/07/2022 19:16

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, nesta segunda-feira (25), o áudio do VAR no gol anulado do Avaí, no confronto com o Flamengo. Embora seja uma atitude normal da Entidade, que sempre divulga os áudios, a diretoria do clube catarinense havia solicitado a transparência para a atitude tomada pelo árbitro Raphael Claus.

No lance, Claus analisou, primeiramente, uma possível falta de William Pottker, em cima de Arrascaeta. Na visão do árbitro, não houve nenhuma infração neste ponto. Por outro lado, Raphael Claus entendeu que o atacante Bissoli empurrou o goleiro Santos. Com isto, o gol da equipe catarinense foi anulado.

Ao ver a jogada, o árbitro foi direto, e apontou a falta do atacante: "Falta do 77 (Bissoli)". O lance aconteceu ainda na primeira etapa, quando o placar estava em zero a zero. Nas redes sociais, muitos torcedores reclamaram, dizendo que não houve falta em cima do goleiro do Flamengo.