Walace - Divulgação / Udinese

Publicado 25/07/2022 18:07

Rio - O Flamengo está mais perto de acertar a contratação do volante Walace. De acordo com o site "GE", a vontade do atleta em se transferir para o Rubro-Negro pesou e o clube carioca está perto de um acerto com a Udinese-ITA.

Segundo o portal, ainda há um impasse entre o valor oferecido pelo Flamengo e o que deseja a Udinese. No entanto, a expectativa é que o obstáculo seja superado pelo Rubro-Negro através de variáveis (bônus) previstas no contrato. Os italianos toparam que o pagamento seja parcelado, mas exigem no mínimo 6 milhões de euros, valor que pagaram para contratar o volante em 2019.

Walace ficou fora da relação do amistoso com o Bayer Leverkusen, no último fim de semana. O jogador planeja estar no Brasil na próxima semana para o nascimento de seu filho. Caso acerte com o Flamengo, ele assinará por quatro temporadas.