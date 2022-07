Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/07/2022 15:51

O Flamengo iniciou na tarde desta segunda-feira a venda de ingressos para o jogo contra o Corinthians, pela volta das quartas de final da Libertadores, no dia 9 de agosto, no Maracanã. As entradas custarão a partir de R$ 35 para sócios. Público geral paga no mínimo R$ 140.



Durante a semana, sócios-torcedores têm preferência para adquirir as entradas de acordo com a ordem de preferência dos planos. A venda para quem não é sócio começa apenas na próxima terça-feira, dia 2 de agosto, na internet. Nos pontos físicos, a venda inicia em 5 de agosto, sexta-feira da próxima semana.



Cronograma de vendas:



25/07 (13h) - Pacote / Nação Diamante / Maior do Mundo

26/07 (10h) - Nação Platina / Mais Querido

27/07 (10h) - Nação Ouro / Sempre Contigo

28/07 (10h) - Nação Prata / Jogamos Juntos

29/07 (10h) - Nação Bronze / Onde Estiver

02/08 (10h) - Nação Jr. / Público geral online / abertura de vendas para torcida visitante

05/08 (10h) - Pontos de venda físicos e Gratuidades

09/08 (21h) - Encerramento das vendas online



Flamengo e Corinthians iniciam o confronto das quartas de final da Libertadores na próxima terça-feira, 2 de agosto, em São Paulo. O clube paulista, até o momento, não divulgou informações sobre a venda de ingressos para a torcida do Flamengo.