Publicado 25/07/2022 13:00

Rio - O bom momento de Pedro com a camisa do Flamengo fez o centroavante renovar suas esperanças de uma oportunidade na seleção brasileira. E de acordo com informações do portal "UOL", o goleador tem motivos para sonhar. A comissão técnica de Tite tem visto com bons olhos o seu momento no Rubro-Negro e uma oportunidade pode pintar.

Pedro vive um grande momento desde a chegada de Dorival Júnior. Em 13 jogos, o atacante fez nove gols e deu cinco assistências. Ao lado de Gabigol no ataque, o jogador revelado pelo Fluminense se tornou titular e peça fundamental no atual momento de recuperação do Flamengo, que segue vivo na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil.

A próxima convocação de Tite sai mais ou menos daqui a um mês e é última antes da lista final para a Copa do Mundo. O treinador do Brasil já deixou claro em algumas oportunidades que deseja alguém com o perfil de um centroavante mais clássico, como é o de Pedro. A briga pela posição no ataque, no entanto, não deverá ser fácil para o jogador do Flamengo.