Sônia Isaza é namorada de Arturo Vidal - Reprodução / Instagram

Sônia Isaza é namorada de Arturo VidalReprodução / Instagram

Publicado 25/07/2022 16:00

Rio - Arturo Vidal fez sua estreia pelo Flamengo no último domingo, mas dois dias antes, o chileno recebeu um outro presente. A sua namorada Sonia Isaza chegou ao Rio de Janeiro na sexta. Após a partida do amado contra o Avaí, a colombiana utilizou o stories do Instagram para divulgar um passeio do jogador com ela na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

fotogaleria

Nascida na Colômbia, Isaza é fisiculturista e também influenciadora fitness. Aos 33 anos, ela conta com mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram. No ano passado, ela e Vidal chegaram a se separar, mas reataram o namoro.