Guillermo Varela - Divulgação / AUF

Publicado 25/07/2022 14:41

Rio - Um dos alvos do Flamengo, o lateral-direito Guillermo Varela está de saída do Dínamo de Moscou, da Rússia. O jogador deixou a concentração da equipe na véspera do duelo com o Torpedo Moscou, e irritou a diretoria do clube. Após a partida, os dirigentes informaram ao uruguaio que ele não está mais nos planos, e que terá seu contrato rescindido. A informação é do jornalista Fábio Aleixo.

O jogador, inclusive, já foi até o Centro de Treinamento da equipe, para pegar seus pertences. A tendência é de que o uruguaio assine a rescisão e deixe a capital russa nas próximas horas. O clube, inclusive, já prepara um anúncio oficial da saída do lateral-direito de 29 anos.

Antes do episódio, o empresário do jogador, Oscar Bentacur, revelou que aguardava uma proposta de renovação do Dínamo de Moscou. O estafe ainda disse que, caso a diferença salarial seja muito grande, o lateral-direito partiria para um clube brasileiro, que, provavelmente, seria o Flamengo.

"Na segunda (25), o Dínamo deve fazer uma oferta para um novo contrato se o clube quiser manter o Varela. Guillermo ficará em Moscou se a diferença de dinheiro não for tão grande. Se a diferença de finanças for grande, Varela terá que partir para o Brasil", disse o estafe do jogador, em entrevista ao portal russo "Campeonato".

Aos 29 anos, Guillermo Varela já teve a oportunidade de defender diversos clubes do futebol mundial. Além do Dinamo Moscou, o jogador também atuou por Peñarol (URU), Real Madrid Castilla (ESP), Manchester United (ING), Frankfurt (ALE) e FC Copenhagen (DIN). Na última temporada, o uruguaio participou de 29 jogos, não marcou gols e deu três assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 70 minutos em campo por partida disputada.