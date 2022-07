Torcedores do Flamengo foram filas na Gávea - Cleber Mendes / Agência O Dia

Torcedores do Flamengo foram filas na GáveaCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 25/07/2022 13:36 | Atualizado 25/07/2022 13:39

Rio - Os torcedores do Flamengo formaram grandes filas na Gávea e no Maracanã para retirada de ingressos e também de gratuidade para a partida entre o clube carioca e o Athletico-PR pelas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo de ida acontece nesta quarta-feira e já teve toda a sua carga esgotada pelos torcedores do clube carioca.

As gratuidades são previstas por lei para para menores de 12 anos, PNEs e maiores de 60 anos. A expectativa é de que quase 70 mil torcedores marquem presença na partida da próxima quarta-feira. O duelo de volta será em Curitiba em agosto.

Além da bilheteria 2 do Maracanã e da sede da Gávea, os torcedores do Flamengo podem realizar suas trocas em Espaços Rubro-Negros localizados em shoppings das Zonas Oeste, Norte e Sul, do Rio, além de em São Gonçalo, Niterói e também na Baixada Fluminense.