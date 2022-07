Arrascaeta - Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - Após dar o passe para um dos gols de Pedro na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Avaí, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o meio-campista Arrascaeta conquistou o posto de jogador com mais assistências no mundo em 2022, com 16 no total, de acordo com o portal de estatísticas "SofaScore".

O uruguaio soma sete passes para gols no Campeonato Brasileiro, dois na Libertadores, cinco no Carioca e dois pela seleção uruguaia. Além disso, Arrascaeta virou o principal 'facilitador' estrangeiro em recorte do Brasileirão. O camisa 14 está em quarto lugar no ranking histórico da competição, com 54 assistências, sendo 35 pelo Flamengo e o restante com a camisa do Cruzeiro, clube em que atuou entre 2015 e 2018.

No entanto, o meia não é só bom garçom. Pelo Flamengo, Arrascaeta já marcou 49 gols e fez parte de grandes momentos e títulos do clube. No total com a camisa rubro-negra, o jogador possui três Campeonatos Cariocas, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, a Recopa Sul-Americana em 2020 e a Libertadores de 2019.