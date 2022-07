Pedro comemora gol pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro comemora gol pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/07/2022 12:34

Rio - O Avaí solicitou à CBF nesta segunda-feira os áudios da cabine do VAR na partida contra o Flamengo, no último domingo, na Ressacada. A partida terminou com vitória do Rubro-Negro por 2 a 1.

O time catarinense tem dois questionamentos em relação à arbitragem de Raphael Claus. O primeiro é o gol marcado por William Pottker, que foi anulado por falta de Bissoli no goleiro Santos. O segundo é no primeiro gol do Flamengo, onde, segundo o Avaí, houve toque na mão de Pedro.

Dentro de campo, o Flamengo saiu perdendo, mas conseguiu virar a partida. Com isso, o Rubro-Negro quebrou o tabu de nunca ter vencido o Avaí na Ressacada pelo Brasileirão.