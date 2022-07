Diego Ribas - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/07/2022 17:12

Rio - Com sua saída do Flamengo no fim do ano já definida, o destino de Diego Ribas pode ser os Estados Unidos. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o nome do meia de 37 anos voltou a ser especulado no Orlando City para atuar na MLS.

Em coletiva na última semana, Diego afirmou que ainda não decidiu os próximos passos de sua carreira. Ele não descartou uma aposentadoria e garantiu que, no Brasil, não atuará em outro clube que não seja o Flamengo.

“Foram seis anos maravilhosos. Ano passado, na minha renovação, eu defini que esse seria meu último ano no Flamengo como jogador. Eu venho aqui confirmar isso a vocês. Por respeito ao clube, aos torcedores, eu venho dizer dessa reta final dos três meses. Encerrará minha passagem pelo Flamengo como jogador. Decido também não jogar em nenhum outro time do futebol brasileiro. Agradeço o interesse, mas minha história no Flamengo é muito rica. Saindo daqui, vou me dar mais alguns meses para ver se me aposento ou não. Se continuar jogando, será fora do país”, disse Diego.