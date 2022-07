Dorival Júnior - Marcelo Cortes / Flamengo

Dorival JúniorMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/07/2022 14:19

Rio - Dorival Júnior gostou da postura do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, na manhã deste domingo, na Ressacada. Após a partida, o treinador exaltou a mudança de atitude da equipe ao longo da partida, o que, segundo ele, foi fundamental para garantir a vitória.

"Foi uma partida interessante em muitos momentos. Em outros, truncada. No primeiro tempo, a nossa equipe não conseguiu fazer a bola rolar. A do Avaí também. Com isso, demos mais velocidade para tentar surpreender. O Avaí voltou diferente para o segundo tempo, buscando mais o gol. Com a abertura do placar, o jogo mudou. Tivemos outra condição. Foi isso que fizemos. Mudamos a nossa atitude, melhoramos a intensidade e buscamos em muitas oportunidades da nossa virada. Foi merecido pois construímos o resultado. Foi um jogo bonito de ser visto. Conseguimos um resultado contra um adversário difícil", afirmou Dorival.

O treinador também falou sobre a importância da vitória, a primeira do Flamengo jogando contra o Avaí na Ressacada na história do Brasileirão.

"Isso é uma marca importante. Uma equipe como o Flamengo nunca ter vencido aqui... É uma marca quebrada e que fica registrada. Fico muito feliz de ter participado desse momento. Rodada a rodada, nós construímos o que queremos. É um campeonato de recuperação do Flamengo. Não temos outro caminho a não ser esse", disse Dorival.

Agora, o Flamengo vira sua chave para a Copa do Brasil. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Athletico-PR, no Maracanã, no primeiro jogo das quartas de final do torneio.