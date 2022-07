Pedro marcou duas vezes na vitória do Flamengo sobre o Avaí - Gilvan de Souza

Publicado 24/07/2022 13:03 | Atualizado 24/07/2022 13:25

Rio - De virada, o Flamengo venceu o Avaí por 2 a 1 na manhã deste domingo, na Ressacada, em jogo que marcou a estreia de Arturo Vidal com a camisa rubro-negra. Arthur Chaves foi o autor do gol dos catarinenses, e Pedro fez duas vezes para a equipe de Dorival Júnior. Com a vitória, o time da Gávea chegou aos 30 pontos, assumindo a sexta colocação no Campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, mas com um leve domínio do Avaí, que, ao subir suas linhas, conseguiu pressionar a meta defendida pelo goleiro Santos. Aos onze minutos, o clube catarinense conseguiu abrir o placar. Natanel cobrou escanteio na área do Flamengo, e William Potker cabeceou para o gol. No entanto, o goleiro Santos se chocou com Bissoli dentro da grande área, e, após consultar o VAR, o árbitro Raphael Claus acabou anulando o gol de Potker, entendendo que houve falta no camisa 20 do Rubro-Negro.

No restante da etapa inicial, o Avaí seguiu pressionando, mas não conseguiu marcar novamente. O Flamengo, por outro lado, teve uma grande chance com De Arrascaeta, que saiu cara a cara com o goleiro Vladimir. No entanto, o uruguaio optou por dar o passe para Gabigol, que finalizou para fora.

O segundo tempo foi mais agitado. Na volta ao gramado, o técnico Dorival Júnior mudou o jeito de sua equipe jogar, tirando o volante Diego Ribas, para a entrada do atacante Everton Cebolinha. Com isto, a equipe do Flamengo ficou mais ofensiva, deixando apenas João Gomes como volante.

No entanto, mesmo com o Rubro-Negro tendo um time mais ofensivo, quem abriu o placar foi o Avaí. No primeiro minuto da segunda etapa, Natanael cruzou para Arthur Chaves, que subiu mais alto que Ayrton Lucas e testou para o fundo da rede, fazendo o primeiro gol da partida.

Porém, a festa do Avaí não durou muito tempo. Aos nove minutos, Matheuzinho cruzou para Gabigol, que tentou finalizar, mas acabou ajeitando para Pedro, que conseguiu estufar a rede do goleiro Vladimir, empatando a partida.

Aos 32 minutos, Dorival Júnior fez a alegria dos torcedores presentes na Ressacada. O treinador fez sua segunda substituição, tirando o meia Everton Ribeiro, para a entrada do volante Arturo Vidal, que fez sua estreia pelo Flamengo.

Apenas seis minutos após a entrada de Vidal, o Flamengo conseguiu a virada. Gabigol tocou de trivela para Arrascaeta, que tentou encobrir o goleiro Vladimir, mas a defesa acabou cortando. Porém, a bola voltou para o camisa 14, que fez um cruzamento na medida para Pedro finalizar pro fundo da rede, fazendo o seu segundo gol na partida.

O Flamengo ainda teve a chance de aumentar o placar aos 47 minutos, em cruzamento de Victor Hugo para Arrascaeta. O uruguaio pulou "de peixinho", mas a bola acabou batendo na rede pelo lado de fora.

Agora, a equipe de Dorival Júnior vira a chave e se prepara para o confronto com o Athletico-PR, nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.