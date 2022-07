Dorival Júnior - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 24/07/2022 10:10

Rio - O Flamengo está escalado para enfrentar o Avaí, neste domingo (24), às 11h (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A grande novidade no elenco ficou no banco de reservas. Pela primeira vez, o volante chileno Arturo Vidal foi relacionado para uma partida do Rubro-Negro.

Entre os titulares, mudanças defensivas. Matheuzinho e Ayrton Lucas assumiram as vagas de Rodinei e Filipe Luís, assim como Fabrício Bruno e Pablo, que pegaram o lugar de David Luiz e Léo Pereira. Diego Ribas também é novidade na equipe titular.

Com isto, o técnico Dorival Júnior definiu a sua equipe da seguinte forma: Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Diego Ribas, Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Gabigol e Pedro. No banco de reservas, estão a disposição: Hugo Souza, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís, Arturo Vidal, Victor Hugo, Matheus França, Lázaro, Everton Cebolinha, Vitinho e Marinho.