Eduardo Paes, prefeito do Rio - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 22/07/2022 20:14

Rio - Em fase de estudo de áreas disponíveis para a possível construção de um estádio próprio, o Flamengo se anima com a possibilidade de ter uma casa na região do Gasômetro, no Centro do Rio de Janeiro. O clube rubro-negro tem, inclusive, o apoio do prefeito Eduardo Paes para tirar o projeto do papel.



Em vídeo publicado nas redes sociais na noite de quinta-feira, Paes revelou que a região foi citada pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, em conversas recentes com a prefeitura. Vascaíno assumido, ele disse apoiar e autorizar a construção no Gasômetro, mas explicou que há um empecilho para o projeto realmente acontecer.



- Eu estive com o presidente Landim. A área do Parque Olímpico é uma área privada, que fica mais difícil. Eu fiz uma sugestão de Deodoro, porque tem Transolímpica, trem chegando. E o Landim veio com a ideia do Gasômetro. A gente até lançou um terminal usando uma parte do Gasômetro, também é uma área privada - disse Eduardo Paes, antes de finalizar:



- Eu só acho que o Gasômetro fica muito perto de São Januário (risos). Também é uma área privada, da Caixa Econômica Federal. Da parte da Prefeitura, não tem problema, eles (Pedro Paulo e Landim) vão continuar enchendo o saco. Agora, é uma negociação que o Flamengo tem que fazer com a Caixa Econômica. Eu vou ajudar.

No vídeo, Eduardo Paes aparece ao lado do deputado federal Pedro Paulo, torcedor do Flamengo, que reforçou a complexidade da negociação com a Caixa Econômica Federal.



- É uma operação complexa, essa área do Gasômetro é a mais valorizada do Porto Maravilha, o Flamengo vai ter que ser bastante engenhoso com uma solução de construção privada para poder financiar o estádio. A garantia do nosso prefeito vascaíno é que todos os esforços vão ser feitos para o nosso tão sonhado estádio.