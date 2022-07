Rodinei - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/07/2022 14:31

Rio - A trajetória de Rodinei com a camisa do Flamengo está perto do fim. Nesta sexta-feira, a diretoria rubro-negra bateu o martelo e decidiu que não irá renovar o contrato do lateral, que deixará o clube em dezembro.

Rodinei está no Flamengo desde 2016, com um empréstimo ao Internacional neste período, e coleciona 207 jogos pelo clube. No entanto, viveu altos e baixos e foi alvo de críticas da torcida do Flamengo. Atualmente, ele vem fazendo bons jogos e tem sido o titular da equipe de Dorival Júnior.

Além de Rodinei, o Flamengo definiu nesta semana a saída de mais dois jogadores no fim do ano. Diego Ribas e Vitinho também não terão seus contratos renovados com o time carioca.