Dorival Junior - Gilvan de Souza / Flamengo

Dorival JuniorGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/07/2022 21:01

Rio - Em boa fase no Flamengo, Thiago Maia foi o convidado desta quinta-feira no programa "Resenha de Craque", da FlaTV+. Além de rever e comentar os lances da goleada rubro-negra sobre o Juventude, o volante comentou sobre a relação com o técnico Dorival Júnior, que já o conhecia desde a época do Santos.



Além de brincar com o termo "Dorivalismo" - usado por torcedores nas redes sociais -, o volante rasgou elogios ao treinador e contou detalhes do início de trabalho no Flamengo.



- Eu li um negócio sobre o "Dorivalismo". Bonito, eu não sei não, mas taticamente ele sabe muito (risos). O Dorival, particularmente na minha vida pessoal e profissional, é um cara que eu jamais vou esquecer. Praticamente, ele me projetou para o futebol. Hoje, as coisas que eu sei, foi ele que me ensinou junto com o filho dele, o Lucas (Silvestre, auxiliar técnico). É uma comissão muito querida, muito amada. Nesse período que ele ficou parado, ele viajou atrás de conhecimento, foi para fora e estudou. É um cara que sabe bastante coisa e tem passado para a gente. Então, tem sido maravilhoso.



- Ele é um paizão. Todo mundo aqui está gostando dele. O ambiente está um pouco mais alegre, todo mundo está feliz. É um cara que cobra bastante ali dentro. Está na academia com a gente, está no campo com a gente. É um cara muito participativo e está sempre do nosso lado - finalizou o volante.



Thiago Maia também comentou sobre os bastidores do bom momento do Flamengo. Nos últimos oito jogos, o clube venceu sete e perdeu apenas um. Um dos fatores importantes é a concentração da equipe nos jogos, algo cobrado com frequência por Dorival.



- O que ele tem mais cobrado é concentração. Independente do time que a gente for jogar, concentração é muito importante e ele fala isso saindo daqui, nos treinos, chegando na preleção, no estádio, no aquecimento... Ele cobra sempre nossa concentração, porque sabemos que, contra o Flamengo, todo mundo quer ganhar.



Após levar o terceiro cartão amarelo contra o Juventude, o volante terá que cumprir suspensão automática e desfalcará o Flamengo contra o Avaí, no domingo. A partida será na Ressacada, às 11h (de Brasília), e é válida pela 19ª rodada do Brasileirão.