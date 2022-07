Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 21/07/2022 11:40

Rio - O interesse do Fenerbahçe na contratação de Gustavo Henrique, do Flamengo, se intensificou. O clube turco deverá se reunir nesta quinta-feira com representantes do jogador para buscar um acordo entre as partes. Caso isso aconteça, a equipe de Jorge Jesus tentará se acertar com o clube carioca para finalizar a contratação do defensor.

O Fenerbahçe deverá oferecer cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 13.9 milhões) por Gustavo Henrique. O zagueiro deseja se transferir para o futebol europeu e para seduzi-lo, o clube turco deverá oferecer um contrato de três anos para o jogador.

Inicialmente, Jorge Jesus pediu a contratação de Nino, do Fluminense, ao Fenerbahçe. No entanto, o Tricolor, de acordo com informações do portal "globoesporte.com", teria pedido cerca de 8 milhões de euros (por volta de R$ 44 milhões), o que assustou o clube turco.

Gustavo Henrique chegou ao Flamengo em 2020 ao ser pedido pelo próprio Jorge Jesus. No clube carioca jamais se firmou como titular ou repetiu os bons momentos que viveu no Santos. Na atual temporada, o zagueiro atuou em dez jogos e fez dois gols.