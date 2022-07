César Bernardo é o novo reforço do Boavista, de Portugal - Divulgação/Boavista

Publicado 20/07/2022 17:15

Rio - Campeão da Copa Libertadores de 2019 com o Flamengo, o goleiro César está de casa nova. Nesta quarta-feira (20), o jogador foi anunciado como novo reforço do Boavista, de Portugal. Aos 30 anos, o atleta assinará com sua nova equipe até 2024. Antes de fechar com o clube, César defendia o Bahia, mas acabou rescindindo seu contrato sem ter disputado uma partida com a camisa do Tricolor.

Em sua chegada, César destacou sua felicidade em jogar pela primeira vez na Europa, e disse estar pronto para qualquer desafio.

"Tinha uma vontade enorme de vir para o Boavista e estou muito feliz pela forma como fui recebido pelo presidente, direção e toda a estrutura. Estou com boas sensações e muito entusiasmado. Jogar na Europa era um sonho, mas ter a oportunidade de o fazer num dos maiores clubes de Portugal é perfeito. Estou muito grato pela oportunidade que me estão a dar e vou fazer tudo para estar à altura deste desafio", disse o goleiro.



O jogador chega para o quinto clube de sua carreira. Além do Flamengo e do Bahia, César Bernardo também fez parte do elenco da Ponte Preta, em 2016, e da Ferroviária, em 2017. Entre seus maiores títulos, estão a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2019, e a recopa Sul-Americana de 2020. César, inclusive, era o goleiro titular do Flamengo na derrota para o Independiente, da Argentina, na final da Copa Sul-Americana de 2017.