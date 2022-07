Santos, goleiro do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 20/07/2022 15:55

Rio - A posição de goleiro vem tendo muitas alternâncias no Flamengo em 2022. Diego Alves, que dominou a posição desde 2018, perdeu espaço com Paulo Sousa, e o jovem Hugo assumiu a posição. No entanto, as seguidas falhas fizeram com que Santos fosse contratado junto ao Athletico-PR. Após passar por um momento de lesão, o goleiro vem se consolidando como titular de Dorival Júnior. Experiente e com um currículo importante com títulos nacionais e internacionais, o atleta aponta a simplicidade como um trunfo para brilhar no clube carioca.

"Acho que é importante (ser mais sério dentro de campo). Em alguns momentos, a partida está aquela loucura e a gente transmite para o adversário tranquilidade mesmo com toda emoção do jogo. É um jogo mental que faz a diferença também. Procuro sempre nos momentos de dificuldade transparecer tranquilidade para que quem está ao meu lado possa fazer bem o trabalho.", disse em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Campeão olímpico pela seleção brasileira no Japão, Santos está um pouco atrás na briga por uma vaga na Copa do Mundo. Alisson, Ederson e Weverton vem sendo os escolhidos por Tite. No entanto, uma sequência vitoriosa no Flamengo pode ser um passaporte para uma nova chance com o treinador do Brasil.

"Procuro me manter tranquilo em relação a isso. Sei que pelas oportunidades que tive e o trabalho que realizei, meu nome ainda esteja em pauta. Sei da qualidade dos três que estão lá, mas vejo que posso evoluir mais ainda aqui no Flamengo, um clube que tem uma história incrível e briga por todos os campeonatos. É um clube que pode me elevar a um outro nível como atleta. Se eu fizer acontecer, a convocação pode acontecer. Está nas mãos de papai do céu.", comentou sobre a possibilidade de ser chamado por Tite.

Com passagem de mais de dez anos no Athletico-PR, Santos se preparou também para jogar com os pés. A característica passa longe de ser uma qualidade e foi sendo aprimorada ao longo dos anos e foi um dos pontos que levou o Flamengo a contratá-lo no início deste ano.

"Os goleiros são muito exigidos para jogar com os pés e eu acho bacana essa evolução. Fico feliz por isso também, porque era uma das minhas dificuldades. É preciso ter a mente aberta para assimilar as informações que você recebe, acreditar e desenvolver esse estímulo. Sem dúvidas, foi algo muito importante na minha carreira. Aqui, o Pedro é um cara que faz um trabalho de pivô muito bom nos ajuda muito nos momentos de dificuldade. É especialista nessa bola longa e faz coisas que dificilmente outros fazem.", concluiu.