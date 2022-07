Nanda Marques - Divulgação

Nanda MarquesDivulgação

Publicado 20/07/2022 11:30 | Atualizado 20/07/2022 11:36

Rio - Atriz das pegadinhas do João Kléber, Nanda Marques, se tornou a musa do Flamengo. Ela, que é torcedora fanática do Rubro-Negro desde a infância, não esconde a felicidade com o posto. "Meu coração pulsa de alegria por ser musa desse time", disse.

Com o título, ela vai redobrar os cuidados com o corpo. "Ser musa desse time só me incentiva a me cuidar mai. disse ela, que malha na academia Lifefititaguai."Uma academia com infraestrutura é fundamental para malhar com prazer. Na Lifefititaguai, tem aulas coletivas que eu amo fazer, aparelhos bons e novos", afirma.Nanda revela que a academia é moderna e é referência na Costa Verde. "Sendo musa do maior time carioca, o Flamengo, me sinto na responsabilidade de estar saudável e com o corpo bonito. Me traz alegria malhar na Lifefititaguai, uma academia completa", finaliza.