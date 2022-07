Jorge Jesus - Fernebahçe / Divulgação

Jorge JesusFernebahçe / Divulgação

Publicado 20/07/2022 09:30

Rio - Após fechar a contratação de Willian Arão, o Fenerbahçe pode acertar com mais um jogador do Flamengo. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube turco poderá iniciar uma negociação com o zagueiro Gustavo Henrique, de 29 anos.

Gustavo Henrique Marcelo Cortes / Flamengo

O interesse no jogador existe devido ao pedido de Jorge Jesus por um zagueiro que atua no futebol brasileiro. Segundo o site, o Fenerbahçe considerou a pedida do Fluminense por Nino alta. O Tricolor gostaria de receber cerca de oito milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) pelo jogador.

Gustavo Henrique chegou ao Flamengo em 2020 ao ser pedido pelo próprio Jorge Jesus. No clube carioca jamais se firmou como titular ou repetiu os bons momentos que viveu no Santos. Na atual temporada, o zagueiro atuou em dez jogos e fez dois gols.