Troféu da Copa do BrasilLucas Figueiredo/CBF

Publicado 19/07/2022 21:10 | Atualizado 19/07/2022 21:12

Rio - O repórter da Globo, Eric Faria, criticou nesta terça-feira (19), nas redes sociais, a atitude do Flamengo por reclamação em sorteio da Copa do Brasil. Na ocasião, os dirigentes rubro-negros se irritaram com a troca no mando de campo por enfrentar o Athletico-PR fora de casa no jogo de volta das quartas de final da competição.

"Tremendo chororô do Flamengo com essa questão do mando de campo. Na fase passada foi assim. E agora, inverteu. E nas três últimas vezes que enfrentou o Furacão no segundo jogo no Maracanã, foi varrido duas vezes. Não pesou o mando mesmo trazendo a vantagem de Curitiba. Segue o jogo", disparou Eric Faria.

A CBF explicou que o motivo foi para não coincidir com o Fluminense, que decide a vaga em casa. Após o sorteio, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim se revoltou com a decisão do torneio.